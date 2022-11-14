У неділю окупанти випустили 264 снаряди, міни і ракети по Сумській області

У неділю російські окупанти випустили 264 снарядів, мін та ракет у прикордонні громади Сумської області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Шалигинська громада: протягом дня було три обстріли прикордонних сіл. Ворог використав реактивні системи залпового вогню (40 прильотів), САУ (20 прильотів) та ще 8 вибухів мін було на нашій території. Без руйнувань", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Також окупанти обстріляли з мінометів Зноб-Новгородську громаду. Зафіксовано 11 прильотів, наслідків немає.

З САУ та мінометів ворог обстріляв Хотинську громаду. Було зафіксовано 26 вибухів, у результаті пошкоджено будинок, 3 трактори та лінії електропередач.

"Білопольську громаду протягом дня росіяни обстріляли 5 разів. Був 61 вибух від ворожих мін на прикордонні. Також 17 прильотів з артилерії. Внаслідок обстрілів нині відомо про три зруйновані будинки мирних жителів. Інформація уточнюється. Також пошкоджено електролінії. Без людських втрат", – зазначив голова ОВА.

З території РФ окупанти обстріляли Юнаківську громаду із САУ, було зафіксовано 34 "прильоти" та 36 вибухів. Руйнувань немає.

Ворог здійснив пуск ракет типу НУРС у напрямку одного з прикордонних сіл у Краснопільській громаді. Також окупанти обстріляли з мінометів околиці іншого села, зафіксовано 3 прильоти. Руйнувань немає.