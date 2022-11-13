Події

07:38 13.11.2022

За безоплатний ремонт техніки окупантів та постачання їх продуктами жителю Харківщини загрожує до п’яти років ув'язнення

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За безоплатний ремонт техніки окупантів та постачання їх продуктами жителю Харківщини загрожує до п’яти років ув'язнення

Слідчі поліції завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт щодо мешканця с.Гракове Харківської області, підозрюваного у колабораційній діяльності (ч.4 ст.111-1 КК України).

"Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років та з конфіскацією майна", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

За даними досудового слідства, під час окупації Гракового, 57-річний місцевий житель підтримав збройну агресію Росії, добровільно пішов на контакт із росіянами та допомагав їм. Чоловік безоплатно надавав послуги з ремонту військової техніки держави-агресора, а також добровільно поселив окупантів у своєму будинку та забезпечував їх продуктами харчування. Завдяки цьому він мав привілеї перед іншими місцевими жителями та міг безперешкодно пересуватися територією окупованого села.

 

 

Теги: #харків #покарання #колаборанти

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