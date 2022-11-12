Події

19:52 12.11.2022

У звільнених районах Херсонської області триває розмінування, поранений сапер

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У звільнених районах Херсонської області триває розмінування, поранений сапер

Україна відновила контроль у більш ніж 60 населених пунктах Херсонської області, там наразі триває розмінування, сказав у відеозверненні у суботу президент України Володимир Зеленський.

"Встановлено контроль у більш ніж 60 населених пунктах. Окупанти перед втечею знищили всю критичну інфраструктуру. Усе ми відновимо, хоча для цього потрібен час", - сказав він.

Дуже важливо сказати херсонцям, щоб вони були обережними і не намагалися самостійно перевіряти будь-які залишені окупантами будівлі та предмети. У Херсоні працюють 10 груп вибухотехніків, поліція, є підрозділи сил оборони. Сьогодні одного з наших саперів було поранено під час розмінування адмінбудівлі", - зазначив Зеленський.

"Сьогодні ми всі разом відчуваємо піднесення. Не знаю, чи є у нас хоча б хтось, хто ще не дивився відео з нашими херсонцями, які зустрічають українських захисників. І ми ще побачимо безліч таких зустрічей. У тих містах і селах, які поки що в окупації. Ми ні про кого не забуваємо, нікого не залишимо", - наголосив він.

За його словами, "буде так і в Генічеську, і в Мелітополі. Прийдемо і до всіх наших міст і сіл Донбасу. Обов'язково побачимо, як і в Криму українські сили зустрічатимуть з українськими прапорами, які і там зберігають, і там сотнями будуть на вулицях у день визволення".

 

 

Теги: #розмінування #херсонська_область #зеленський

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