Пенсії жителям звільненого Херсона будуть виплачені невідкладно

Протягом наступного тижня у деокупованому Херсоні буде забезпечено першу доставку та виплату пенсій, повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

“Мобільні відділення “Укрпошти” почнуть розвозити пенсії одразу після отримання дозволу від військових з огляду на безпекову ситуацію. Також у Херсоні планується поновлення роботи стаціонарного відділення”, - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що мешканці деокупованих територій, яким нараховувалися виплати на картку, зможуть отримати гроші готівкою на руки. Для цього їм необхідно подати до будь-якого органу місцевого самоврядування заяву про нарахування пенсії готівкою. Гроші доставлятимуть “Укрпоштою”.