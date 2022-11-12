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11:06 12.11.2022

"Укренерго" запровадило в суботу в Києві та 8 областях додаткові аварійні відключення до анонсованих раніше погодинних

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"Укренерго" запровадило в суботу в Києві та 8 областях додаткові аварійні відключення до анонсованих раніше погодинних

НЕК "Укренерго" повідомила про додаткове застосування в суботу аварійних відключень споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Житомирській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

"Це тимчасовий вимушений крок для збалансування енергосистеми. Пошкодження, завдані енергетичній інфраструктурі під час вчорашньої атаки ворога, призвели до зростання навантаження на працюючу частину електромереж", – пояснили своє рішення в "Укренерго".

Там додали, що перевантаження може стати причиною нових пошкоджень і збільшення термінів ремонту, а аварійні відключення запобігають необхідності застосовувати ще більші обсяги обмежень.

"Після стабілізації ситуації в цих регіонах продовжать діяти планові відключення. У всіх інших регіонах України відключення не прогнозуються", – зазначили в НЕК.

Як повідомлялося, на суботу "Укренерго" анонсувало погодинні відключення тільки в Центральному та Північному регіоні.

У ніч на п'ятницю окупанти завдали удару по інфраструктурному об'єкту у Вінницькій області, який безпосередньо впливає на енергоживлення Києва та низки інших областей.

Теги: #відключення #укренерго

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