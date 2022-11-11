Зеленський обговорив ситуацію на полі бою з канцлером ФРН Шольцом

Президент України Володимир Зеленський обговорив ситуацію на полі бою із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"На постійному зв'язку з канцлером Олафом Шольцом. Розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про нові російські удари по цивільних", - написав Зеленський у твіттері у п'ятницю.

За його словами, під час розмови він подякував Шольцу за вагомий внесок Німеччини у захист українського неба та кордонів. "Підтримали продовження "зернової ініціативи" та узгодили позиції напередодні саміту G20", - підсумував глава держави.