Події

18:30 11.11.2022

Зеленський обговорив ситуацію на полі бою з канцлером ФРН Шольцом

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Зеленський обговорив ситуацію на полі бою з канцлером ФРН Шольцом

Президент України Володимир Зеленський обговорив ситуацію на полі бою із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"На постійному зв'язку з канцлером Олафом Шольцом. Розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про нові російські удари по цивільних", - написав Зеленський у твіттері у п'ятницю.

За його словами, під час розмови він подякував Шольцу за вагомий внесок Німеччини у захист українського неба та кордонів. "Підтримали продовження "зернової ініціативи" та узгодили позиції напередодні саміту G20", - підсумував глава держави.

Теги: #зеленський #шольц

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