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17:48 11.11.2022

Зеленський на зустрічі зі спікером сейму Литви: Саме на відновлення України мають бути спрямовані заарештовані та заморожені російські активи

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Зеленський на зустрічі зі спікером сейму Литви: Саме на відновлення України мають бути спрямовані заарештовані та заморожені російські активи

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві зі спікером сейму Литви Вікторією Чміліте-Нільсен наголосив, що саме на відновлення України мають бути спрямовані заарештовані та заморожені російські активи.

Як повідомляє пресслужба президента, на зустрічі було окремо зазначено, що російська агресія та ракетний терор проти української цивільної інфраструктури провокує дефіцит енергопостачання не лише в Україні, а й у всій Європі.

У цьому контексті наголошено на важливості вже розпочатої участі литовської сторони у відновленні українських об'єктів інфраструктури, які постраждали внаслідок російського вторгнення. Співрозмовники наголосили, що саме на відновлення України мають бути спрямовані заарештовані та заморожені російські активи.

Під час переговорів із Вікторією Чміліте-Нільсен глава держави також наголосив на важливості та принциповості понад десяти резолюцій сейму Литви на підтримку України. Крім того, Зеленський відзначив вагомий особистий внесок спікера литовського сейму в ухвалення цих документів та її рішучу особисту позицію щодо критичних питань захисту інтересів України.

Співрозмовники обговорили і подальшу взаємодію на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Глава держави подякував Литовській Республіці за послідовну політичну, фінансову, гуманітарну підтримку та оборонну допомогу Україні з перших днів повномасштабної війни з Росією. А також за теплий прийом та допомогу українцям, які змушені залишити батьківщину через війну.

Наприкінці зустрічі президент України вручив Вікторії Чміліте-Нільсен орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня.

Зазначається, що спікер литовського сейму перебуває з візитом в Україні в рамках Парламентської асамблеї України та Литви.

Теги: #литва #зеленський

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