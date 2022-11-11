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17:16 11.11.2022

JYSK відновив роботу шостого магазину в Харкові

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JYSK відновив роботу шостого магазину в Харкові

Мережа магазинів меблів та товарів для дому JYSK відновила роботу магазину у Харкові у ТРЦ "Дафі" (вул. Героїв Праці, 9) у четвер, 10 листопада, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі ритейлера.

Наразі у Харкові працюють шість магазинів JYSK.

Як зазначається, магазин у ТРЦ "Дафі", який працював з червня 2014 року, був закритий з початком війни, оскільки розташований у найнебезпечнішому північному районі Харкова. Площа магазину – 1150 кв. м. Він відповідає стандартам сучасних магазинів JYSK концепції 3.0.

"JYSK продовжує відкривати нові магазини, оновлювати діяльність тимчасово закритих магазинів, де це безпечно для персоналу та покупців. Наша стратегія - бути ближче до покупця - зараз актуальна як ніколи і ми продовжуватимемо їй слідувати і далі. Окремо хотілося б відзначити колег, які продовжують працювати у несприятливих умовах, підтримуючи на високому рівні стандарти обслуговування покупців", – цитує пресслужба Country Manager JYSK в Україні Євгена Іваницю.

Мережа JYSK почала розвиватись в Україні як b2c бізнес у 2004 році. На сьогоднішній день мережа JYSK налічує 82 магазини в країні. Станом на 24 лютого 2022 року працювали 85 магазинів мережі.

Як повідомлялося, у червні 2022 року JYSK відновив роботу магазину у Бучі (Київська обл.), а також відкрив перший із початку війни новий магазин у Львові, потім – у Червонограді наприкінці липня. Раніше у планах JYSK на 2022 рік було розширення мережі в Україні до 100 магазинів.

У подальших планах JYSK відкриття нового магазину в Івано-Франківську наприкінці 2022 року, а також підписано угоду оренди з ТРЦ "Караван Outlet" у Києві. Відкриття магазину заплановано на лютий 2023 року. Також розпочато відновлення магазину JYSK у ТРЦ RIVIERA в Одесі, який зазнав серйозного пошкодження від ракетного удару навесні 2022 року.

JYSK – частина датської сімейної групи Lars Larsen Group із загальним обігом EUR5,3 млрд у 2020/21 фінансовому році. Обіг JYSK у 2021/22 фінансовому році становив 4,87 млрд євро.

На міжнародному ринку мережа JYSK налічує понад 3,2 тис. магазинів у 48 країнах, переважно в Європі.

Теги: #харків #jysk

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