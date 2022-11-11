МАГАТЕ підтвердило відсутність незаявлених ядерних матеріалів на п'ятому об'єкті України

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) провело перевірку Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут", додатковий доступ його інспекторів було здійснено в рамках угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, повідомила Державна інспекція ядерного регулювання (ДІЯРУ).

"Мета заходів - перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу, інформації про конструкцію ядерної установки та незаявлену ядерну діяльність. Зауважень з боку інспекторів немає", - йдеться у повідомленні ДІЯРУ на фейсбук-сторінці у п'ятницю.

Як зазначили в інспекції, це була звичайна планова інспекція, не пов'язана з російськими фейковими звинуваченнями України в нібито створенні "брудної бомби".

Там уточнили, що інспекція проводилася з 8 до 10 листопада 2022 року, додатковий доступ інспекторів з 9 до 10 листопада.

Як повідомлялося, інспектори МАГАТЕ після завершення на початку листопада перевірки у трьох точках України на запит її уряду не виявили жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів. Пізніше про такі самі висновки повідомили за результатами перевірки Південноукраїнської АЕС.

Україна звернулася до МАГАТЕ із проханням направити групи експертів агентства з перевірками після того, як Російська Федерація звинуватила її нібито у діяльності зі створення "брудних бомб" на трьох об'єктах: в Інституті ядерних досліджень у Києві, Східному гірничо-збагачувальному комбінаті у Жовтих Водах та ПЗ "Південний машинобудівний завод" у Дніпрі.