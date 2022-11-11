У Харкові двоє підлітків поранені внаслідок вибуху касетного боєприпасу

У Харкові двоє підлітків дістали поранень унаслідок вибуху вибухонебезпечного предмета.

Як повідомляє ДСНС, це сталося на вул. Бучми (Північна Салтівка) близько 11:30 у п'ятницю.

"Під час прогулянки на відкритій місцевості двоє підлітків (12 і 15 років) дістали осколкових поранень ніг унаслідок вибуху вибухонебезпечного предмета. Рятувальники, котрі прибули на місце події, допомагали медикам зупинити кровотечу і транспортували постраждалих у карету швидкої", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, спрацював касетний боєприпас.

Зараз на місці події працюють експертні служби та піротехніки ДСНС.

Як відомо, Північна Салтівка впродовж кількох місяців зазнавала жорстоких обстрілів російських окупаційних військ.