"ЛУН Місто" запустило карту сервісних закладів з автономним живленням

Команда проєкту дослідження міського простору "ЛУН Місто" створила інтерактивну карту бізнесів у сфері послуг, які мають автономне живлення, щоб полегшити українцям пошук інформації про такі об'єкти в умовах вимушених відключень електропостачання внаслідок обстрілів військами РФ енергетичної інфраструктури України.

Як повідомила пресслужба "ЛУН" у п'ятницю, карта закладів, що працюють в разі відключенні світла, постійно оновлюється, доступна на сайті та в застосунку. На ній можна перевірити, які заклади можуть працювати навіть під час відключення світла. Також можна додати туди інформацію про роботу кафе, магазину, медичного центру, шиномонтажу або іншого сервісу, заповнивши відповідну анкету, після чого інформацію буде внесено до цієї бази даних.

"Із користувацького досвіду ми бачимо, що сьогодні величезний попит не лише на базові заклади з автономним живленням: супермаркети, заправки, аптеки, поштові сервіси тощо, - сьогодні величезний попит на автономне живлення і в кафе біля дому, де можна попрацювати та пообідати, коворкінгах, мийках авто, перукарнях. Суперзручно, коли все це нанесено на одну карту. Зайшов, перевірив - легше спланував день", - коментує запуск проєкту його кураторка Ганна Денисенко.

У "ЛУН Місто" зазначили, що більшість заправок мають власні генератори й автономно забезпечують себе електроенергією, а на "Новій пошті" можна розрахуватися і отримати посилку за допомогою мобільного застосунку.

Можливість працювати автономно зазначили в карті також ритейлери Comfy і "Фокстрот", продовжуючи оновлювати інформацію про роботу своїх магазинів. Мережа магазинів "Сільпо", згідно з внесеними даними, також уже забезпечена генераторами на основних точках, найближчим часом планується розширювати цю мережу.