Байден не планує зустрічатися з російською делегацією на саміті G20

Президент США Джо Байден не має наміру зустрічатися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та російською делегацією на саміті "Групи двадцяти", повідомив у четвер радник із національної безпеки американського президента Джейк Салліван.

"Президент не збирався контактувати з главою російського МЗС", - сказав Салліван.

Представник держдепартаменту США Нед Прайс також повідомив, що представники американської делегації на цій зустрічі не мають наміру спілкуватися із російською стороною. "У нас немає планів щодо формальних контактів", - сказав він, відповідаючи на уточнююче питання журналіста щодо можливості такого спілкування.

Саміт G20 пройде на індонезійському острові Балі 15-16 листопада.