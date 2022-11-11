Події

07:12 11.11.2022

Три судна з українським продовольством прямують до Італії, Лівану та Тунісу

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Три судна з українським продовольством прямують до Італії, Лівану та Тунісу

З українських портів у середу вийшли три суховантажні машини з соєвими бобами та пшеницею, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"Сьогодні три судна залишили українські порти, вони перевозять 36 350 тонн зерна та іншого продовольства в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Судно Brave Leader вирушило до Тунісу з 21,6 тис. тонн пшениці. Суховантаж Bahar K доставить до Італії 7,9 тис. тонн соєвих бобів, суховантажне судно Sally M перевозить до Лівану 6 850 тонн.

Крім того, в українські порти направляються п'ять суден, які 10 листопада пройшли морським гуманітарним коридором у рамках зернової угоди.

СКЦ зазначає, що 72 суховантажні машини, які можуть вивезти близько 2 млн тонн агропродукції, очікують дозволу на захід у порти України, а також 8 завантажених суден готуються до огляду в турецьких територіальних водах.

"Станом на 10 листопада загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих із трьох українських портів, становить 10 168 385 тонн. Загалом нині було дозволено рух 884 суден: 446 на прибуття в українські порти та 438 - на вихід із них", - резюмували у СКЦ.

 

 

Теги: #оон #судна #україна #продовольство

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