За добу окупанти завдали 18 ракетних і авіаударів, здійснили 100 обстрілів із РСЗВ

Минулої доби ворог завдав 18 ракетних та авіаударів, здійснив 100 обстрілів із РСЗВ, постраждали райони близько 20 населених пунктів, повідомили в Генштабі.

"Протягом минулої доби російські окупанти завдали один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснили майже 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали райони близько 20 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей", йдеться у ранковому зведенні на фейсбук-сторінці.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території республіки білорусь. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, в тому числі із застосуванням ударних БпЛА з території та повітряного простору республіки білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на сіверському напрямку – з мінометів, в районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області та Кіндратівка на Сумщині;

на слобожанському напрямку – з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Анискине, Вільхуватка;

на куп’янському та лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка, Табаївка, Берестове, Стельмахівка, М’ясожарівка, Новоселівське, Макіївка та Невське;

на бахмутському напрямку – з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Курдюмівка, Торецьк, Нью-Йорк та Майорськ;

на авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка;

на новопавлівському та запорізькому напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Павлівка, Пречистівка, Велика Новосілка, Нескучне, Білогір’я, Степове та Шевченко.

На південнобузькому напрямку артилерійських обстрілів зазнали Новокиївка, Добра Надія, Іллінка, Марганець, Нікополь та Мусіївка Дніпропетровської області.