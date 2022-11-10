Події

19:40 10.11.2022

На території Київської області заборонено використання гірлянд і світлових декорацій

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На території Київської області заборонено використання гірлянд і світлових декорацій

На Оперативному штабі ради оборони Київської області було ухвалено рішення про заборону використання святкової ілюмінації – гірлянд, світлових декорацій, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

На території Київської області заборонено використання святкової ілюмінації – гірлянд, світлових декорацій. Рішення було ухвалене на Оперативному штабі ради оборони Київської області. Це стосується як комерційної, так і комунальної та державної власності. Світлові декорації новорічних ялинок, парків, вулиць – залишимо на потім", - написав він у телеграм-каналі.

Кулеба наголосив, що "максимальна економія електроенергії – це наш громадянський фронт сьогодні".

 

 

 

Теги: #світло #економія #київська_область

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