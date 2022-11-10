Ердоган: Рішення РФ щодо Херсона - позитивний і важливий крок

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляє, що Анкара не припиняє посередницьких зусиль щодо України й підтримує рішення РФ про виведення військових підрозділів із правобережної частини Херсонської області, повідомляє турецьке агентство Anadolu.

"Називати точну дату завершення (війни – ІФ), звісно, не можна. Однак останнє рішення Росії щодо Херсона, звісно ж, – позитивний і важливий крок", - сказав Ердоган.

Він також заявив про плани продовжити діалог із президентом РФ Володимиром Путіним. "Сподіваємося на успішність посередницьких зусиль Туреччини та перехід від атмосфери війни до миру", - сказав Ердоган.