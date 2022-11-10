Події

13:38 10.11.2022

Розпочав роботу новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні – К.Тимошенко

1 хв читати
Розпочав роботу новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні – К.Тимошенко

На українсько-румунському кордоні в четвер розпочав роботу автомобільний пункт пропуску "Красноїльськ", повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в телеграм-каналі.

"Уперше з часу відновлення незалежності України відбувається відкриття новозбудованого пункту пропуску через державний кордон: на українсько-румунському державному кордоні в межах ділянки Чернівецької області відсьогодні починає роботу автомобільний пункт пропуску "Красноїльськ", - написав він.

За його словами, "початок роботи цього пункту – це не лише полегшення перетину кордону для громадян України та додаткові робочі місця, а й можливість розвантажити єдиний на Буковині пункт пропуску на кордоні з Румунією – "Порубне", де черга з вантажівок іноді могла сягати десятків кілометрів".

"Красноїльськ" зможе за добу пропускати 2000 громадян, 10 автобусів та 490 автомобілів. Згодом цей пункт стане повноцінним вантажним пунктом пропуску.

"Питання щодо створення необхідних інфраструктурних умов для автомобільного сполучення, у тому числі вантажного, понад 3,5 тонн, уже обговорюються з румунськими колегами", - написав також Тимошенко.

У відкритті нового пропускного пункту взяли участь прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке.

Тимошенко зазначає також, що на 85% готовий і міжнародний пункт пропуску "Дяківці", також на кордоні з Румунією. До кінця року завершиться виконання робіт.

 

Теги: #румунiя #пункт_пропуску

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:35 10.11.2022
На кордоні з Румунією планується будівництво нових пунктів пропуску - Шмигаль

На кордоні з Румунією планується будівництво нових пунктів пропуску - Шмигаль

14:16 09.11.2022
"Укрзалізниця" здійснила пробний рейс на новому маршруті Україна-Румунія

"Укрзалізниця" здійснила пробний рейс на новому маршруті Україна-Румунія

16:05 13.10.2022
Румунія приєдналася до Спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні

Румунія приєдналася до Спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні

14:35 10.10.2022
Удар РФ був за 850 метрів від посольства Румунії в Києві - глава МЗС

Удар РФ був за 850 метрів від посольства Румунії в Києві - глава МЗС

17:30 04.08.2022
На Закарпатті обговорили можливість запуску поїзда Ужгород - Івано-Франківськ через Румунію

На Закарпатті обговорили можливість запуску поїзда Ужгород - Івано-Франківськ через Румунію

11:34 30.06.2022
У Румунії зійшли з рейок 15 українських порожніх вагонів-зерновозів – голова УЗ

У Румунії зійшли з рейок 15 українських порожніх вагонів-зерновозів – голова УЗ

11:14 16.06.2022
Оновлений пункт пропуску "Краковець-Корчова" почне працювати до кінця червня - Мінінфраструктури

Оновлений пункт пропуску "Краковець-Корчова" почне працювати до кінця червня - Мінінфраструктури

11:26 10.06.2022
Україна та Польща збільшать пропускну спроможність пункту "Краковець – Корчова"

Україна та Польща збільшать пропускну спроможність пункту "Краковець – Корчова"

14:41 14.05.2022
Посольство Румунії відновило роботу в Києві

Посольство Румунії відновило роботу в Києві

17:49 07.05.2022
Перша леді США зустрілася з українськими біженцями у Румунії

Перша леді США зустрілася з українськими біженцями у Румунії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Із 1 жовтня ЗСУ звільнили на Херсонському напрямку 41 населений пункт - Залужний

Підрозділи ЗСУ просунулися на деяких напрямках на Луганщині на відстань до 2 км – Генштаб

Українські військові повідомили про звільнення Снігурівки

Окупанти втратили за добу в Україні близько 740 військових та 16 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Позиція України до саміту G-20 сформована - Зеленський

ОСТАННЄ

Понад 30 диких тварин підірвалися на Запорізькій АЕС на мінах окупантів

"Енергоатом" припиняє договори з працівниками ЗАЕС, які підписали контракти з "Росатомом", не звільняючи їх

Окупанти зобов'язали мешканців Мелітополя брати спецдозволи для виїзду з окупованої території - мер

МАГАТЕ не виявило незаявленого ядерного матеріалу на Південноукраїнській АЕС – ДІЯРУ

Колишнього топчиновника "Укргазбанку" заарештовано з альтернативою застави - САП

Із 1 жовтня ЗСУ звільнили на Херсонському напрямку 41 населений пункт - Залужний

Ердоган: Рішення РФ щодо Херсона - позитивний і важливий крок

Українці на тимчасово окупованих РФ територіях перебувають у стані гуманітарної катастрофи – заступник глави Міноборони

Найбільш складною залишається ситуація в Донецькому операційному районі – Генштаб ЗСУ

СБУ затримала в Україні блогера Russia today, який поширював у ЄС фейки про війну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА