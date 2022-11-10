Розпочав роботу новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні – К.Тимошенко

На українсько-румунському кордоні в четвер розпочав роботу автомобільний пункт пропуску "Красноїльськ", повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в телеграм-каналі.

"Уперше з часу відновлення незалежності України відбувається відкриття новозбудованого пункту пропуску через державний кордон: на українсько-румунському державному кордоні в межах ділянки Чернівецької області відсьогодні починає роботу автомобільний пункт пропуску "Красноїльськ", - написав він.

За його словами, "початок роботи цього пункту – це не лише полегшення перетину кордону для громадян України та додаткові робочі місця, а й можливість розвантажити єдиний на Буковині пункт пропуску на кордоні з Румунією – "Порубне", де черга з вантажівок іноді могла сягати десятків кілометрів".

"Красноїльськ" зможе за добу пропускати 2000 громадян, 10 автобусів та 490 автомобілів. Згодом цей пункт стане повноцінним вантажним пунктом пропуску.

"Питання щодо створення необхідних інфраструктурних умов для автомобільного сполучення, у тому числі вантажного, понад 3,5 тонн, уже обговорюються з румунськими колегами", - написав також Тимошенко.

У відкритті нового пропускного пункту взяли участь прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке.

Тимошенко зазначає також, що на 85% готовий і міжнародний пункт пропуску "Дяківці", також на кордоні з Румунією. До кінця року завершиться виконання робіт.