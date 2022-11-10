Підрозділи ЗСУ просунулися на деяких напрямках на Луганщині на відстань до 2 км – Генштаб

Минулої доби підрозділи Збройних сил України просунулися на деяких напрямках на Луганщині під час ведення бойових дій на відстань до 2 км, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

"На Луганщині лише за минулу добу підрозділи наших військ просунулися на деяких напрямках під час ведення бойових дій на відстань до 2 км", - сказав Громов на брифінгу в Military Media Center у четвер.

Він додав, що загалом протягом поточного тижня під час ведення операції сил оборони відбулося 347 бойових зіткнень, противник завдав 32 ракетних та 134 авіаційних ударів по території України.