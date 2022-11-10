Події

12:01 10.11.2022

Підрозділи ЗСУ просунулися на деяких напрямках на Луганщині на відстань до 2 км – Генштаб

1 хв читати
Підрозділи ЗСУ просунулися на деяких напрямках на Луганщині на відстань до 2 км – Генштаб

Минулої доби підрозділи Збройних сил України просунулися на деяких напрямках на Луганщині під час ведення бойових дій на відстань до 2 км, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

"На Луганщині лише за минулу добу підрозділи наших військ просунулися на деяких напрямках під час ведення бойових дій на відстань до 2 км", - сказав Громов на брифінгу в Military Media Center у четвер.

Він додав, що загалом протягом поточного тижня під час ведення операції сил оборони відбулося 347 бойових зіткнень, противник завдав 32 ракетних та 134 авіаційних ударів по території України.

Теги: #зсу #просування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:40 10.11.2022
Із 1 жовтня ЗСУ звільнили на Херсонському напрямку 41 населений пункт - Залужний

Із 1 жовтня ЗСУ звільнили на Херсонському напрямку 41 населений пункт - Залужний

07:05 10.11.2022
Українська армія рухається вперед акуратно, без ризику і щоб було менше втрат

Українська армія рухається вперед акуратно, без ризику і щоб було менше втрат

09:58 09.11.2022
ЗСУ досягли незначних успіхів на північний захід від Сватового, окупанти продовжували наступ у районі Бахмута й Авдіївки - ISW

ЗСУ досягли незначних успіхів на північний захід від Сватового, окупанти продовжували наступ у районі Бахмута й Авдіївки - ISW

09:03 08.11.2022
ЗС України відбили чергову атаку противника на Білогорівку на Луганщині

ЗС України відбили чергову атаку противника на Білогорівку на Луганщині

13:18 05.11.2022
Герої ГК "Прометей": співробітники компанії добровільно вступають до лав ЗСУ

Герої ГК "Прометей": співробітники компанії добровільно вступають до лав ЗСУ

18:44 03.11.2022
Українська авіація за добу завдала 12 ударів по російських окупантах, уражено 8 районів зосередження військової техніки та 4 позиції ворожих засобів ППО

Українська авіація за добу завдала 12 ударів по російських окупантах, уражено 8 районів зосередження військової техніки та 4 позиції ворожих засобів ППО

15:03 03.11.2022
Верховна Рада має намір дозволити військовим йти в оплачувану відпустку під час війни без пояснення причин

Верховна Рада має намір дозволити військовим йти в оплачувану відпустку під час війни без пояснення причин

12:12 03.11.2022
Ostchem передав антидронні системи для сил ППО України

Ostchem передав антидронні системи для сил ППО України

18:42 02.11.2022
Українська авіація за добу завдала 20 ударів по окупантах, уражено райони зосередження озброєння та позиції ворожих засобів ППО

Українська авіація за добу завдала 20 ударів по окупантах, уражено райони зосередження озброєння та позиції ворожих засобів ППО

16:59 02.11.2022
Найінтенсивніші бої точаться в Бахмуті та Соледарі, де ЗСУ відбивають за добу десятки атак РФ – Маляр

Найінтенсивніші бої точаться в Бахмуті та Соледарі, де ЗСУ відбивають за добу десятки атак РФ – Маляр

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Із 1 жовтня ЗСУ звільнили на Херсонському напрямку 41 населений пункт - Залужний

Українські військові повідомили про звільнення Снігурівки

Окупанти втратили за добу в Україні близько 740 військових та 16 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Позиція України до саміту G-20 сформована - Зеленський

Зеленський застеріг Росію від спроб підірвати Каховську ГЕС

ОСТАННЄ

Понад 30 диких тварин підірвалися на Запорізькій АЕС на мінах окупантів

На кордоні з Румунією планується будівництво нових пунктів пропуску - Шмигаль

"Енергоатом" припиняє договори з працівниками ЗАЕС, які підписали контракти з "Росатомом", не звільняючи їх

Окупанти зобов'язали мешканців Мелітополя брати спецдозволи для виїзду з окупованої території - мер

МАГАТЕ не виявило незаявленого ядерного матеріалу на Південноукраїнській АЕС – ДІЯРУ

Колишнього топчиновника "Укргазбанку" заарештовано з альтернативою застави - САП

Розпочав роботу новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні – К.Тимошенко

Ердоган: Рішення РФ щодо Херсона - позитивний і важливий крок

Українці на тимчасово окупованих РФ територіях перебувають у стані гуманітарної катастрофи – заступник глави Міноборони

Найбільш складною залишається ситуація в Донецькому операційному районі – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА