Події

09:01 10.11.2022

Уранці ворог завдав ракетного удару по Запорізькій області, попередньо жертв немає

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Уранці ворог завдав ракетного удару по Запорізькій області, попередньо жертв немає

У четвер уранці ворог завдав ракетного удару по агропідприємству в Запорізькій області, в результаті було пошкоджено господарські будівлі й техніку, попередньо жертв немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Ворог ніяк не вгамується. Близько 7 ранку 2 ракети, ймовірно С-300, вибухнули на території агропідприємства на Вільнянщині. Пошкоджено господарські будівлі та техніку. За попередніми даними, обійшлося без жертв", - написав Старух у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #обстріл #запорізька_область

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