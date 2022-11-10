Події

07:21 10.11.2022

У середу окупанти випустили 190 снарядів по Сумській області

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У середу окупанти випустили 190 снарядів по Сумській області

За середу російські окупанти випустили 190 снарядів і мін по Сумській області, було обстріляно Зноб-Новгородську, Хотинську, Краснопільську, Есманьську, Миропільську, Шалиинську та Середино-Будську громади, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Зноб-Новгородська громада: об 11:30 по околицях одного з сіл російські військові стріляли з мінометів. Було 8 вибухів. Без наслідків. Хотинська громада: під обстрілами були два прикордонні села. Близько 12:00 ворог вів вогонь із САУ (6 прильотів). І майже одночасно випустив по іншому селу 42 снаряди. Дивом ніхто не постраждав", - написав Живицький у телеграм-каналі.

О 13:30 окупанти скинули вибухівку з безпілотника на Краснопільську громаду. У цей час із території РФ було зафіксовано 58 прильотів із АГС. Також вибухівку типу ВОГ противник скинув із БПЛА на сусіднє прикордонне село, руйнувань немає.

Близько 14.00 ворог одночасно обстріляв два села в Есманській громаді. По одному із сіл було випущено 20 снарядів із РСЗВ, при цьому противник використав запальні боєприпаси. В результаті спалахнуло поле з кукурудзою. По іншому селу було зафіксовано 15 "прильотів" із РСЗВ.

Миропільську громаду окупанти обстріляли з мінометів, зафіксовано 15 вибухів і 3 прильоти із САУ. Руйнувань немає.

Також з мінометів було обстріляно Шалигінську громаду, зафіксовано 10 прильотів, без руйнувань.

Крім цього, ворог обстріляв із мінометів Середино-Будську громаду із РФ. Зафіксовано 8 вибухів, руйнувань немає.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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