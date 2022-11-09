У Київській області триває робота з удосконалення багатоешелонованої системи оборони

У Київській області тривають роботи з посилення обороноздатності регіону та вдосконалення багатоешелонованої системи оборони, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Спільно з командувачем угруповання сил і засобів оборони Києва Олександром Павлюком Кулеба провів перевірку робіт, що тривають.

"Сьогодні перевірили готовність обладнання до позицій. Щодня працюємо над удосконаленням та нарощуванням рубежів оборони, зокрема й столиці", - написав Кулеба у телеграм-каналі.

Він зазначив, що триває робота над забезпеченням військових усім необхідним – оснащенням, технікою, спецзасобами. Особлива увага приділяється потребам особового складу та їхнього комфорту.

"Київщина готова до оборони та збільшує обороноздатність", - наголосив голова ОВА.