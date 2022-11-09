Помер народний депутат кількох скликань Юрій Кармазін

На 66-му році життя помер відомий український політик Юрій Кармазін, повідомив голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко.

"Пішов Юрій Кармазін. Працював із ним з 2007-й по 2012-й. Для багатьох некомфортний був, своєрідний, але однозначно яскравий. R.I.P", - написав Барвіненко у фейсбуці.

Кармазін був народним депутатом Верховної Ради ІІ, ІІІ, IV і VI скликань. У різні роки входив до фракцій "Громада", "Солідарність", "Наша Україна", "Наша Україна - Народна самооборона".