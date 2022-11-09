Події

11:56 09.11.2022

Повітряні сили ЗСУ знищили вночі 5 ворожих БПЛА Shahed-136, а вранці - один "Орлан-10"

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Повітряні сили ЗСУ знищили вночі 5 ворожих БПЛА Shahed-136, а вранці - один "Орлан-10"

Повітряні сили України знищили вночі п’ять ворожих БПЛА Shahed-136, випущених із тимчасово окупованої території Запорізької області, і вранці - один "Орлан-10", повідомляють ПС ЗСУ.

"9 листопада після опівночі ворог атакував Україну з тимчасово окупованої території Запорізької області ударними БПЛА Shahed-136. П'ять дронів-камікадзе було знищено протиповітряною обороною повітряного командування "Схід", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зенітники Повітряних сил уранці також знищили один БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Теги: #знищення #бпла_рф

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