Повітряні сили ЗСУ знищили вночі 5 ворожих БПЛА Shahed-136, а вранці - один "Орлан-10"
Повітряні сили України знищили вночі п’ять ворожих БПЛА Shahed-136, випущених із тимчасово окупованої території Запорізької області, і вранці - один "Орлан-10", повідомляють ПС ЗСУ.
"9 листопада після опівночі ворог атакував Україну з тимчасово окупованої території Запорізької області ударними БПЛА Shahed-136. П'ять дронів-камікадзе було знищено протиповітряною обороною повітряного командування "Схід", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.
Зенітники Повітряних сил уранці також знищили один БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".