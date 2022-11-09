ЗС України за добу відбили ворожі атаки окупантів у районах 14 населених пунктів

Бійці Збройних сил України за добу відбили ворожі атаки окупантів у районах 14 населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб.

"Протягом минулої підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка і Новоселівське Луганської області та Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Первомайське, Соледар і Яковлівка на Донеччині", йдеться у повідомленні.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Попівка Сумської області;

на слобожанському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Амбарне, Бударки, Вільхуватка, Гоптівка, Дворічна, Землянки, Мілове та Стариця Харківської області;

на куп’янському та лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Берестове, Крохмальне і Чернещина Харківської області; Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка Луганської області та Терни і Ямполівка Донецької області;

на бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Залізне, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Північне та Соледар Донецької області;

на авдіївському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Нетайлове, Новомихайлівка, Опитне та Первомайське Донецької області;

на новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Велика Новосілка, Володимирівка, Времівка, Вугледар, Микільське, Нескучне, Павлівка, Пречистівка та Шевченко Донецької області;

на запорізькому напрямку – з різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Степове та Чарівне Запорізької області.

На південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Нова Кам’янка та Білогірка Херсонської області.