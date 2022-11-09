Звільнення від ПДВ і мита імпорту енергообладнання спростить його постачання в Україну

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що звільнення від ПДВ і мита енергообладнання допоможе спростити і здешевити його постачання в Україну.

"Сьогодні уряд України ухвалив важливе рішення, яке допоможе пройти зимовий період. Імпорт товарів, необхідних під час опалювального сезону, буде звільнено від сплати ПДВ і ввізного мита", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

За його словами, "це має спростити та здешевити постачання в Україну генераторів, акумуляторів, трансформаторів та іншої подібної техніки для енерго- і теплозабезпечення".

"Важливо й те, що накопичуються достатні обсяги газу і вугілля, щоб забезпечувати українців. Ми чітко розуміємо: перетворити зиму на зброю - це план держави-терориста проти нашої держави, як і проти всієї Європи. Але робимо все, щоб і цей російський план зазнав провалу, як різні попередні", - сказав він.