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21:37 08.11.2022

Рада до 20 листопада затвердить укази Зеленського щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації

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Рада до 20 листопада затвердить укази Зеленського щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації

Верховна Рада до 20 листопада ухвалить законопроєкти про затвердження указів президента України Володимира Зеленського щодо продовження дії воєнного стану та терміну проведення спільної мобілізації, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Етап впровадження або, як буде зараз, продовження (дії воєнного стану та терміну проведення загальної мобілізації – ІФ-У) складається з двох етапів: указ президента (це вже сталося) та відповідні законопроєкти (вносяться до Ради та голосуються). Другий етап… відбудеться на найближчому засіданні, яке обов'язково збереться до 20 листопада", – написав він у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, глава держави 8 листопада зареєстрував у Верховній Раді законопроєкти №8189 та №8190 про затвердження його указів щодо продовження терміну дії воєнного стану в Україні та про продовження терміну проведення спільної мобілізації – на 90 діб (з 21 листопада 2022 року).

Раніше, 15 серпня, парламент продовжив дію воєнного стану та терміни проведення мобілізації в Україні на 90 діб – до 23 листопада.

Зеленський підписав укази №64/2022 "Про запровадження воєнного стану в Україні" та №69/2022 "Про загальну мобілізацію" 24 лютого. Того ж дня Верховна Рада їх затвердила.

Глава держави цього року вже тричі продовжував дію воєнного стану та терміни проведення загальної мобілізації, а парламент затверджував відповідні укази президента.

 

 

 

Теги: #плани #пролонгація #воєнний_стан

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