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21:05 08.11.2022

Позиція Швеції щодо курдів уповільнює процес її вступу в НАТО, переговори триватимуть у грудні

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Позиція Швеції щодо курдів уповільнює процес її вступу в НАТО, переговори триватимуть у грудні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що позиція Швеції щодо боротьби з особами, яких вона вважає курдськими терористами, уповільнює процес її вступу до НАТО і пообіцяв, що переговори про членство Швеції в альянсі продовжаться у грудні.

Як сказав Ердоган у вівторок на пресконференції за підсумками переговорів в Анкарі зі шведським прем'єром Ульфом Крістерссоном, "Швеція відповідає критеріям членства в НАТО, але у боротьбі з тероризмом Швеції все одно доведеться помножити зусилля", повідомляє фінський портал телерадіомовлення Yle.

За словами Ердогана, "Швеція хоче вступити до НАТО заради власної безпеки. Ми, з іншого боку, хочемо, щоб Швеція бачила наші проблеми безпеки".

Він сказав, що хоче бачити прогрес із боку Швеції напередодні зустрічі у грудні.

Ердоган привітав нову політику шведського уряду щодо курдів, який заявив на вихідних, що він дистанціюється від курдської збройної організації YPG та її політичного крила PYD.

Як сказав на пресконференції в Анкарі Крістерссон, "Швеція розуміє занепокоєння Туреччини". "Я запропонував способи, за допомогою яких Швеція може допомогти у боротьбі з загрозою, що походить від терористичних організацій", сказав він, але не став коментувати, чи Швеція видасть осіб, яких Туреччина вважає терористами.

Держави-члени підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Північноатлантичної ради 5 липня 2022 року. Фінляндія та Швеція приєднаються до НАТО, як тільки всі держави альянсу ратифікують протоколи про вступ.

На сьогодні із 30 країн-членів НАТО членство Швеції та Фінляндії в альянсі поки що не ратифікували Туреччина та Угорщина.

Туреччина заблокувала процес вступу, зажадавши від двох країн оголосити терористичними курдські організації та видати осіб, які обвинувачуються у тероризмі, а також скасувати заборони на постачання зброї Анкарі.

 

 

Теги: #нато #туреччина #швеція

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