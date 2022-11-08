За три місяці з близьких до зон бойових дій районів було евакуйовано понад 288 тисяч осіб

За останні 3 місяці з територій, приляглих до зон бойових дій, евакуйовано понад 288 тисяч осіб, повідомив на брифінгу у Києві у вівторок заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"З них 60 тисяч – діти та 7,5 тисяч – люди з інвалідністю", - сказав він.

"Станом на сьогодні на території 15 областей обладнано 1 мільйон місць для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб", - сказав Тимошенко. За його словами, найбільша кількість вільних місць у Рівненській (37 тисяч), Закарпатській (понад 15 тис). Одеській (18690), Житомирській (понад 28 тис), Хмельницькій (понад 17 тис) областях.

"Найбільша кількість зайнятих місць (близько 100%) – у Вінницькій Полтавській, Львівській та Кіровоградській областях".

За словами Тимошенка, загалом протягом доби у Запорізькій області було зафіксовано 74 обстріли, з яких 58 припало на об'єкти цивільної інфраструктури.

"У кількох областях тривають заходи щодо ліквідації наслідків терористичних атак з боку Росії по енергетичних об'єктах. Через похолодання зростає споживання електроенергії, що призводить до збільшення навантаження на обладнання та дефіцит електроенергії в енергосистемі", - сказав він.

За його словами, у Харківській області тривають роботи з відновлення енергопостачання у деокупованих населених пунктах. За добу відновили енергопостачання 500 абонентам Куп'янського району, газове – понад 600 абонентам Харківського району.