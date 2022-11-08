Резніков прокоментував заяву Небензі: Призвемо 300 тис. комарів

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував заяву постійного представника РФ при ООН Василя Небензі, який нещодавно заявив про нібито наявність в України безпілотників, які можуть "розповсюджувати комарів, заражених небезпечними вірусами".

"В Україні оголошено часткову мобілізацію, в рамках якої планується призвати близько 300 тис. комарів. Проєкт має робочу назву "Mosquitoes against Moscowitoes", - написав Резніков у твіттері у вівторок.