Біля Києва у вівторок буде чутно вибухи, мешканців просять не турбуватися - ОВА

У Вишгородському та Бучанському районах Київської області протягом дня може бути чутно звуки вибухів, це пов'язано із плановими навчаннями, повідомляється у телеграм-каналі Київської обласної військової адміністрації у вівторок.

"8 листопада протягом дня у Вишгородському районі відбуватимуться навчання для саперів. У планах заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Крім того, вдень у Бучанському районі відбудуться навчання для військовослужбовців. Тому в деяких громадах області може бути чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим в обладміністрації закликали мешканців області зберігати спокій та довіряти виключно офіційним джерелам інформації.