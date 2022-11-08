Події

11:21 08.11.2022

Біля Києва у вівторок буде чутно вибухи, мешканців просять не турбуватися - ОВА

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Біля Києва у вівторок буде чутно вибухи, мешканців просять не турбуватися - ОВА

У Вишгородському та Бучанському районах Київської області протягом дня може бути чутно звуки вибухів, це пов'язано із плановими навчаннями, повідомляється у телеграм-каналі Київської обласної військової адміністрації у вівторок.

"8 листопада протягом дня у Вишгородському районі відбуватимуться навчання для саперів. У планах заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Крім того, вдень у Бучанському районі відбудуться навчання для військовослужбовців. Тому в деяких громадах області може бути чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим в обладміністрації закликали мешканців області зберігати спокій та довіряти виключно офіційним джерелам інформації.

Теги: #київська_область #сапери

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