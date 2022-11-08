На Львівщині запроваджено погодинні відключення електроенергії

У Львівській області запроваджено погодинні відключення електроенергії, повідомляє ПрАТ "Львівобленерго" у телеграм-каналі компанії.

"Відключення проводяться з 08:00 до 20:00 згідно з графіком, розміщеним на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла?" - зазначено в повідомленні компанії.

Відповідно до зазначеного графіка, сьогодні вранці відключають третю групу користувачів. Це мешканці частини Львівського району, а також Самбірського, Золочівського, Стрийського та Червоноградського районів і частини Львова.

З 12:00 до 17:00 планують відключити користувачів другої групи, а з 17:00 до 20:00 третьої.

Користувачі можуть з'ясувати належність до певної групи за допомогою пошуку на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла?".