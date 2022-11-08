Події

10:12 08.11.2022

На Львівщині запроваджено погодинні відключення електроенергії

1 хв читати
На Львівщині запроваджено погодинні відключення електроенергії

У Львівській області запроваджено погодинні відключення електроенергії, повідомляє ПрАТ "Львівобленерго" у телеграм-каналі компанії.

"Відключення проводяться з 08:00 до 20:00 згідно з графіком, розміщеним на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла?" - зазначено в повідомленні компанії.

Відповідно до зазначеного графіка, сьогодні вранці відключають третю групу користувачів. Це мешканці частини Львівського району, а також Самбірського, Золочівського, Стрийського та Червоноградського районів і частини Львова.

З 12:00 до 17:00 планують відключити користувачів другої групи, а з 17:00 до 20:00 третьої.

Користувачі можуть з'ясувати належність до певної групи за допомогою пошуку на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла?".

Теги: #львів #відключення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:09 08.11.2022
"Укренерго" анонсує вівторок без аварійних відключень, але з плановими в Києві та семи областях

"Укренерго" анонсує вівторок без аварійних відключень, але з плановими в Києві та семи областях

20:55 07.11.2022
YASNO здійснює оптимізацію графіків відключень е/е для прогнозування роботи бізнесу

YASNO здійснює оптимізацію графіків відключень е/е для прогнозування роботи бізнесу

17:27 07.11.2022
У Львові стартував опалювальний сезон для бюджетних організацій

У Львові стартував опалювальний сезон для бюджетних організацій

22:21 06.11.2022
У Києві та низці областей з ранку понеділка і до кінця доби очікується проведення екстрених відключень е/е

У Києві та низці областей з ранку понеділка і до кінця доби очікується проведення екстрених відключень е/е

08:36 06.11.2022
"Укренерго" запроваджує графіки погодинних відключень у неділю у Києві та семи областях

"Укренерго" запроваджує графіки погодинних відключень у неділю у Києві та семи областях

07:25 06.11.2022
Влада Києва готується до різних сценаріїв, у разі подальшого обстрілу критичної інфраструктури – Кличко

Влада Києва готується до різних сценаріїв, у разі подальшого обстрілу критичної інфраструктури – Кличко

10:35 05.11.2022
"Укренерго" в суботу запроваджує графіки погодинних відключень у Києві і 7 областях

"Укренерго" в суботу запроваджує графіки погодинних відключень у Києві і 7 областях

21:09 04.11.2022
Голова Запорізької ОВА закликав операторів зв'язку забезпечити безперервну роботу мереж при відключенні електроенергії

Голова Запорізької ОВА закликав операторів зв'язку забезпечити безперервну роботу мереж при відключенні електроенергії

14:01 04.11.2022
У Львові компенсують до половини вартості генераторів, які куплять для мешканців багатоповерхівок, – мер

У Львові компенсують до половини вартості генераторів, які куплять для мешканців багатоповерхівок, – мер

06:20 04.11.2022
Близько 4,5 млн споживачів України відключені в четвер увечері від електроенергії

Близько 4,5 млн споживачів України відключені в четвер увечері від електроенергії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ворог завдав 9 ракетних та 37 авіаударів, здійснив понад 100 обстрілів із РСЗВ

ЗС України за добу збили літак Су-25 і п’ять БПЛА, українська авіація завдала по ворогу 24 удари

Зеленський про переговори з Нетаньягу: Вірю, що можемо значно посилити наші держави на тлі загроз війни

Російські військові можуть врятуватися лише жорстким протестом або здаванням у полон

Зеленський не виключає нових рішень щодо відчуження підприємств на користь держави

ОСТАННЄ

"Укравтодор" відновив реконструкцію найдовшої дороги України з метою розвантажити трасу Київ - Чоп

Окупанти виснажили арсенал високоточної зброї та парк бойової авіації для атак на українську інфраструктуру - ISW

Російські окупанти обстріляли Нікополь, пошкоджено школу та житлові будинки - К.Тимошенко

Окупанти втратили за добу в Україні близько 710 військових, 15 танків та літак - Генштаб ЗСУ

ЗС України відбили чергову атаку противника на Білогорівку на Луганщині

США та ЄС мають намір і надалі допомагати Україні та Молдові у сфері енергетики

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 632,9 млн

Меморандум про взаєморозуміння розширить відносини ЄС і Казахстану – голова ЄК

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло троє людей, семеро – поранено

Зранку росіяни завдали удару ракетами С300 по одному із сіл Запорізького району

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА