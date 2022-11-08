Події

09:03 08.11.2022

ЗС України відбили чергову атаку противника на Білогорівку на Луганщині

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ЗС України відбили чергову атаку противника на Білогорівку на Луганщині

ЗСУ відбили атаку на Білогорівку, днями знищили склад боєприпасів у Сватовому Луганської області, повідомили в ОВА.

"У Сватовому знищено склад із боєприпасами, Новоселівське та ще шість населених пунктів масовано обстріляно росіянами, у Сєвєродонецьку окупанти створюють маневровий фонд житла, у Білокуракиному "покращення" – повернули леніна", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі адміністрації у вівторок.

Зазначається, що чергова атака росіян відбита від Білогорівки, але окупанти не припиняють відкривати вогонь по населених пунктах Луганщини. У Сватовому днями ЗСУ знищено склад із боєприпасами.

В ОВА також повідомили, що окупаційною адміністрацією Сєвєродонецька створено постійно діючу комісію з виявлення та огляду житлових приміщень, в яких ніхто не проживає, з подальшим їх внесенням до маневрового фонду. Наголошується, що серед тих, кому потрібне житло, найбільше колаборантів і військових.

"Перевіряють квартири, про які повідомили сусіди. Деякі адреси вже опубліковані в мережі", - уточнили чиновники.

У Білокуракіному на попереднє місце повернули пам'ятник Леніну.

 

 

 

Теги: #зсу #луганська_область #білогорівка

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