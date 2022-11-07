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20:55 07.11.2022

YASNO здійснює оптимізацію графіків відключень е/е для прогнозування роботи бізнесу

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YASNO здійснює оптимізацію графіків відключень е/е для прогнозування роботи бізнесу

Постачальник енергоресурсів YASNO здійснює оптимізацію графіків відключень електроенергії для покращення прогнозованості роботи бізнесу, що підпадає під них, повідомив СЕО компанії Сергій Коваленко.

"Графіки стануть зручнішими для бізнесу. Раніше адрес юридичних осіб, які розміщувалися в окремих будівлях, у графіках ймовірних відключень не було, тому вони не могли визначити, коли відключатимуть електроенергію. Зараз до баз додаються адреси юросіб, тому планувати роботу стане простіше", - написав він на фейсбук-сторінці у понеділок увечері.

За його словами, триває робота над зворотним зв'язком з метою поповнення списку адрес, які клієнти компанії вказують на сторінках із графіками. За останні дні базу актуалізовано – до неї додано близько 400 адрес.

Загалом YASNO з ранку понеділка до стабілізаційних графіків підключило екстрені. За день відключили 804 тис. точок у три черги та стабілізували систему на 378 МВт.

"Ремонти тривають, тому якийсь час триватиме така ситуація. Будь ласка, наберіться терпіння", - зазначив Коваленко.

Раніше YASNO зазначало, що зазвичай Київ споживає 1000-1200 МВт.

 

 

 

Теги: #відключення #yasno

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