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16:20 07.11.2022

Міністр оборони просить не плутати відчуження державі акцій п'яти підприємств із націоналізацією

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Міністр оборони просить не плутати відчуження державі акцій п'яти підприємств із націоналізацією

Відчуження у власність держави акцій АТ "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатора", "АвтоКрАЗа", "Укрнафти", "Укртатнафти" не є націоналізацією, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Це не є націоналізацією, не використовуйте цей термін. Це прямо вилучення майна на час воєнного стану – це абсолютно різні правові форми", – сказав він на брифінгу в Києві в понеділок.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що у воєнний час держава має право та зобов'язана приймати відповідні рішення.

Відповідаючи на запитання про можливість такого вилучення стосовно інших підприємств, він зазначив: "Це залежатиме від того, наскільки вони впливатимуть на той стан, в якому перебуватиме наша держава".

Як повідомлялося, Ставка верховного головнокомандувача 5 листопада вирішила на час воєнного стану вилучити у власність держави акції ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта" (за винятком частки НАК "Нафтогаз України"), АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор". Це було здійснено 6 листопада після врегулювання процедури регулятором НКЦПФР.

Крім того, НКЦПФР цього самого дня дозволила оперативно провести збори акціонерних товариств у період воєнного стану, якщо акціонерів не більше ніж п'ять і якщо їм належить 100% акцій, тоді як до останнього часу вона допускала лише проведення дистанційних зборів.

В "Укрнафті" контрольний пакет акцій належить НАК "Нафтогаз України", тоді як міноритарний – близько 42% – так званій групі "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, тоді як в "Укртатнафті" (Кременчуцький НПЗ) ситуація зворотна.

Обіг усіх акцій АТ "Мотор Січ", найбільшим власником якого був заарештований нещодавно президент компанії В'ячеслав Богуслаєв, заблоковано з квітня 2018 року після продажу роком раніше контрольного пакета акцій китайській Skyrizon та пов'язаним із нею особам.

"АвтоКрАЗ" та "Запоріжтрансформатор", підконтрольні відповідно Костянтину Жеваго та Костянтину Григоришину, останніми роками перебувають у процедурах банкрутства.

Теги: #націоналізація

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