Події

08:42 07.11.2022

Ворог почав будувати лінію оборони в окупованому Маріуполі

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Ворог почав будувати лінію оборони в окупованому Маріуполі

Російські окупанти почали будувати лінію оборони в окупованому Маріуполі, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Навколо Маріуполя окупанти почали будувати лінію оборони. Два міні-заводи з виробництва бетону, які змонтували в Маруїполі, працюють на фронт. Виробляють протитанкові бетонні пірамідки, які частково везуть у бік Запоріжжя/Херсона", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, частково встановлюють у районі траси між Маріуполем та смт Микільське. Також значно посилять напрямок із півночі у с. Старий Крим.

"Незважаючи на всі заяви "росія тут назавжди", насправді росіяни не мають такого оптимізму. Тому якщо до Харківського контрнаступу вони викопували техніку для фронту, то сьогодні в тренді процес значного укріплення Маріуполя", - зазначив він.

 

 

 

Теги: #оборона #маріуполь #ворог

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