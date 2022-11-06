У Сумській області одна людина загинула, ще одну поранено внаслідок обстрілу РФ

Голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Живицький повідомив, що внаслідок обстрілу РФ загинула одна людина, ще одна отримала поранення.

"На жаль, є смертельний випадок. Осколком убило місцеву 62-річну мешканку, яка під час обстрілу була на городі. Снаряд розірвався якраз за кілька метрів від неї. Ще одну місцеву мешканку поранено", - написав він у телеграм-каналі.

Живицький зазначив, що до Ворожбянської громади з Росії за день прилетіли 72 снаряди. "Ополудні ворог бив зі ствольної артилерії. Прильоти були на вулицях, у дворах місцевих жителів, були й прямі влучення в будинки", - написав він.

Згодом цю ж громаду обстріляли з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).

"Сильно пошкоджено 3 приватні будинки. Від одного будинку мало що вціліло. Також зруйновано літню кухню, лазню та сараї. Пошкоджено електромережі та осколками побито газові труби. На місці працюють аварійні бригади", - поінформував глава ОВА.

За його інформацією, снаряди також розривалися біля багатоквартирного будинку. Три квартири пошкоджено: вибито вікна, вирвано віконні рами, двері.