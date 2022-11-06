Події

13:49 06.11.2022

У Запорізькій області дві ворожі ракети вибухнули поблизу населеного пункту, люди й цивільна інфраструктура не постраждали

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У Запорізькій області дві ворожі ракети вибухнули поблизу населеного пункту, люди й цивільна інфраструктура не постраждали

Поблизу одного з населених пунктів Вільнянщини Запорізької області вибухнули дві ворожі ракети, люди й цивільна інфраструктура не постраждали, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Старух.

"Ворог продовжує бити по наших мирних громадах. Пів години тому дві ракети, ймовірно, Х-31, вибухнули поблизу одного з населених пунктів Вільнянщини. Цивільна інфраструктура не постраждала. Усі люди цілі", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

Теги: #ракети #запорізька_область

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