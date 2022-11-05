Резніков направив Зеленському, Стефанчуку і Шмигалю звіт про основні результати команди Міноборони за рік на посаді міністра

Міністр оборони України Олексій Резніков, який перебуває рік на посаді глави оборонного відомства, направив президенту України Володимиру Зеленському, голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку і прем'єр-міністру Денису Шмигалю звіт про основні результати команди Міноборони за цей період.

"Рік тому я отримав довіру президента України і підтримку Верховної Ради України і був призначений на посаду міністра оборони. Для мене це висока честь і відповідальність. Сьогодні направив президенту Володимиру Зеленському, голові ВР Руслану Стефанчуку та прем'єр-міністру Денису Шмигалю звіт про основні результати команди Міноборони за цей період. Вийшов документ про зміни. Про ті, що відбулися. І про ті, що обов'язково відбудуться", - наводить слова Резнікова пресслужба Міноборони.

Він зазначив, що українські воїни оволоділи більшою кількістю типів західної зброї, ніж деякі країни альянсу.

"Залишилися танки і літаки. Упевнений, що і цю висоту ми скоро візьмемо. Ми розвиваємо інтегровану систему ППО / ПРО, затверджуємося на суші, в повітрі, на морі і в кіберпросторі. Наша армія не просто впроваджує - вона вдосконалює існуючі і встановлює нові стандарти. Перевірені на полі бою. Ми будуємо нову логістику, підготували прорив у впровадженні АСУ, втілюємо на практиці філософію всеосяжної оборони", - сказав міністр.

Резніков наголосив, що "попереду ще багато випробувань, але ми обов'язково переможемо".

"Ми відновимо і відновимо все, що знищили орки. Ми зробимо краще, ніж було. І ми не забудемо. Всіх полеглих в бою, всіх убитих наших громадян. Не забудемо злочини окупантів. За все, що скоїли, вбивці понесуть відповідальність. За це платитимуть покоління нащадків цих військових злочинців. Це обов'язково станеться. А сьогодні я дякую всім захисникам і захисницям, які назавжди змінили уявлення про Україну", - додав міністр.