Події

08:43 05.11.2022

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло три людини, вісім – поранено

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Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло три людини, вісім – поранено

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 3 особи, ще 8 отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 4 листопада росіяни вбили 3 цивільних у Донецькій області: 2 у Бахмуті та 1 у Дружбі. Ще 8 осіб в області за добу отримали поранення", - написав Кириленко у телеграм-каналі в суботу.

За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #донецька #обстріли

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