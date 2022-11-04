Події

16:56 04.11.2022

Енергетичні підприємства ДТЕК за останній місяць зазнали 12 атак російських військ

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Енергетичні підприємства ДТЕК за останній місяць зазнали 12 атак російських військ

Російські ворожі війська вкотре обстріляли одне з енергетичних підприємств групи "ДТЕК" - "ДТЕК Енерго" у п'ятницю, це вже 12 атака за місяць, повідомила компанія.

"Сьогодні від ракетного обстрілу в черговий раз постраждало одне з підприємств "ДТЕК Енерго". Це вже 12-та атака на енергетичні підприємства компанії за останній місяць", - йдеться на фейсбук-сторінці ДТЕК у п'ятницю.

За попередньою інформацією, під час обстрілу в п'ятницю постраждалих немає, але енергетичне обладнання зазнало суттєвих пошкоджень.

"Після закінчення обстрілів працівники підприємства оперативно почнуть усунення наслідків та поновлення роботи. Для безпеки на об'єктах перебувають лише критично необхідні співробітники. Усі інші працюють у віддаленому режимі", – описали ситуацію в ДТЕК.

Як повідомлялося, у п'ятницю обстріли з боку окупантів було зафіксовано у Запорізькій та Донецькій областях.

Теги: #енергетика #дтек #обстріли

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