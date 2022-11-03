Події

18:44 03.11.2022

Українська авіація за добу завдала 12 ударів по російських окупантах, уражено 8 районів зосередження військової техніки та 4 позиції ворожих засобів ППО

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Українська авіація за добу завдала 12 ударів по російських окупантах, уражено 8 районів зосередження військової техніки та 4 позиції ворожих засобів ППО

Авіація Сил оборони протягом доби завдала російським окупантам 12 ударів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Під ураження потрапили 8 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в ньому наголошується, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони за добу вразили три райони зосередження живої сили, два райони скупчення озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та інші важливі військові об'єкти російських окупантів.

Теги: #зсу #удари #окупанти

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