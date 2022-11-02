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19:20 02.11.2022

Генштаб ЗСУ: Російські окупанти за добу завдали 1 ракетного і 12 авіаударів по території України, вчинили понад 25 обстрілів з РСЗВ

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Генштаб ЗСУ: Російські окупанти за добу завдали 1 ракетного і 12 авіаударів по території України, вчинили понад 25 обстрілів з РСЗВ

Російські окупанти впродовж поточної доби завдали одного ракетного і 12 авіаційних ударів по території України, вчинили понад 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генштаб ЗСУ в середу.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках. Ворог здійснює обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку", - йдеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що окупанти також продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі та житлу цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

"Протягом доби супротивник завдав одного ракетного та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Вночі ворог знову атакував об’єкти інфраструктури України ракетами та іранськими ударними БПЛА "Шахед-136" у районах більш як 15 населених пунктів. Серед них - Кременчук Полтавської області, Вугледар і Водяне на Донеччині та місто Сміла Черкаської області", - наголошують у Генштабі.

Уточнюється, що на волинському і поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України. Зберігається загроза завдання нових ударів і застосування ударних БПЛА з території Республіки Білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли, зокрема, на сіверському напрямку - з мінометів і ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гай та Сеньківка Чернігівської області; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Гатище, Глибока, Дворічне, Козача Лопань та Красне; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Надія та Невське.

На бахмутському напрямку окупанти вели вогонь із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Іванград, Майорськ, Роздолівка, Опитне та Соледар; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка та Первомайське.

На Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Микільське, Павлівка та Пречистівка; на Запорізькому напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Білогір’я, Гуляйполе, Кам’янське, Мала Токмачка, Новопіль, Новосілка, Оріхів та Щербаки.

На південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів уздовж лінії зіткнення.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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