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14:52 02.11.2022

Дочка підозрюваного у держзраді ексміністра оборони України Лебедєва забезпечувала обладнанням оборонний комплекс держави-агресора

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Дочка підозрюваного у держзраді ексміністра оборони України Лебедєва забезпечувала обладнанням оборонний комплекс держави-агресора

Поліція Києва повідомила про підозру у постачанні товарів та обладнання для оборонно-промислового комплексу РФ 39-річну киянку – дочку колишнього ексміністра оборони України, який перебуває у розшуку за державну зраду, повідомляє столична поліція.

"Киянка, як бенефіціарна власниця кількох українських підприємств, постачала товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу країни-агресора. Її підозрюють в організації фінансування дій, вчинених для зміни кордонів території або державного кордону України", - йдеться у повідомленні поліції в середу.

У ньому уточнено, що підозрювана – дочка колишнього міністра оборони України, який перебуває у розшуку за державну зраду.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 39-річна киянка, як бенефіціарна власниця кількох українських підприємств, здійснювала поставки насосів, залізничних вагонів і комплектувальних до них виробів на територію російської федерації. Крім того, встановлено несплату підприємствами громадянки коштів у держбюджет України на суму понад 6 млн грн", - інформують у поліції Києва.

За її даними, під час 16 обшуків на підприємствах було виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію та оригінали договорів поставки компаніям РФ виготовленої продукції.

Крім того, суд наклав арешт на 30 земельних ділянок, 30 об'єктів нерухомості, зокрема шість цілісних майнових комплексів, та на корпоративні права 22 суб'єктів господарювання цієї фінансово-промислової групи підприємств.

У повідомленні не зазначається ім'я ексміністра оборони. Йдеться про Павла Лебедєва.

Теги: #дочка #лебедєв #підозра

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