Події

14:32 02.11.2022

США планують у середині 2023 року поставити Україні системи Vampire для боротьби з безпілотниками

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США планують у середині 2023 року поставити Україні системи Vampire для боротьби з безпілотниками

США розраховують надати Україні в середині наступного року системи Vampire, які можуть бути використані проти безпілотників, повідомляє в середу Defense News із посиланням на представника Пентагону Пата Райдера.

"Що стосується Vampire, ми очікуємо на укладення контракту протягом наступних декількох місяців, і прямо зараз ми розраховуємо, що передання систем відбудеться в середині 2023 року", - сказав він.

Defense News нагадує, що Пентагон 24 серпня оголосив про плани поставити Україні ці системи, проте угода поки що не схвалена. Vampire є установкою для запуску ракет із лазерним наведенням, причому установку можна легко закріпити на кузові цивільного вантажного автомобіля. Ракети можна використовувати проти наземних та повітряних цілей, зокрема БПЛА.

 

Теги: #сша #військова_допомога

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