В Україні судитимуть чеченських командирів підрозділів російської армії, які організували вторгнення до Київської області

Направлено до суду справу за обвинуваченням командирів підрозділів армії РФ від Чеченської Республіки, які організовували вторгнення до Київської області, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурори скерували до суду обвинувальні акти стосовно заступника начальника Управління Федеральної служби військ Нацгвардії РФ у Чеченській Республіці, а також стосовно командира 249 окремого моторизованого батальйону "Південь" однієї з бригад Північно-Кавказького округу військ Нацгвардії РФ", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в середу.

За інформацією прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2022 року під керівництвом одного з обвинувачених військові РФ із Чечні напали та захопили Бородянський психоневрологічний інтернат.

"Пацієнтам і персоналу медзакладу не давали можливості виїхати, позбавили їжі та води. Біля інтернату розмістили реактивні системи залпового вогню, з яких велися обстріли наближених населених пунктів та позицій ЗСУ. Пацієнтів та персонал використовували як живий щит", - зазначено в повідомленні.

Інший обвинувачений, за інформацією прокуратури, протягом лютого-березня 2022 року утримував цивільних осіб у нелюдських умовах у підвалах будинків у смт Гостомель Київської області, використовував їх як живий щит для прикриття військових дій проти ЗСУ.

У повідомленні уточнюють, що обвинуваченим інкримінують порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/7104