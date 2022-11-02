Ердоган заявив про поновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи вже сьогодні

"Зерновий коридор" у Чорному морі, який забезпечує експорт агропродукції з України, відновить роботу в середу, 2 листопада, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на засіданні парламентської фракції Партії справедливості та розвитку, повідомляє Anadolu.

"Глава держави зазначив, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів телефонну розмову з міністром національної оборони Туреччини Хулусі Акаром. За його словами, глава оборонного відомства Росії повідомив турецькому колезі, що постачання агропродукції "зерновим коридором" буде відновлено сьогодні, 2 листопада, з 12:00", - повідомляє агентство.

Ердоган також зазначив, що напередодні обговорював тему "зернового коридору" із президентом РФ Володимиром Путіним.

Окрім того, у середу Ердоган планує обговорити питання зернових постачань із президентом України Володимиром Зеленським.