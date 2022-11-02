Авіація ЗС України за добу завдала по військам супротивника 33 удари

Минулої доби вівторка, 1 листопада, авіацією ЗСУ завдано 33 удари по скупченню противника, ракетними військами та артилерією знищено 11 повітряних і 13 наземних цілей, повідомили в Генштабі.

"Авіація Сил оборони України минулої доби завдала по ворогу 33 удари. Під ураження потрапили 26 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Протягом минулої доби українські воїни збили гелікоптер, 2 БпЛА типу "Орлан -10", 6 ударних БпЛА "Шахед-136" та 2 - типу "Куб"".

Крім того, Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади боєприпасів та 6 інших важливих військових об’єктів противника.

За уточненою інформацією, підтверджено втрати противника в районі населеного пункту Музиківка Херсонської області 29 жовтня. Так, внаслідок вогневого ураження, знищено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", а до десяти одиниць іншої військової техніки ворога зазнали пошкоджень. В районі населеного пункту Снігурівка Миколаївської області, 30 жовтня, було знищено 12 загарбників.

"За наявною інформацією, противник розгорнув додатковий шпиталь в районі населеного пункту Завітне Бажання Донецької області, який на цей час переповнений пораненими військовослужбовцями окупаційних військ", – йдеться у звіті.

Також повідомляється, що триває примусова так звана "евакуація" цивільних жителів з населених пунктів на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Зокрема, з населеного пункту Велика Лепетиха окупанти вивозять людей автобусами. Виїзд приватним транспортом заборонений.

Відзначено переміщення російськими окупантами архівних документів із адміністративних будівель Херсона.

"Незважаючи на офіційне завершення мобілізації на території російської федерації, повістки продовжують надходити чоловікам призовного віку", - констатували у Генштабі.