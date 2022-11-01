Скеровано до суду справу стосовно одного з екскерівників Держкомтелерадіо та посадових осіб "Укртелефільму"

Антикорупційні органи України завершили розслідування та скерували до суду кримінальне провадження за обвинуваченням одного з колишніх керівників Держкомтелерадіо та посадових осіб державного підприємства "Укртелефільм" у завданні шкоди "Укртелефільму" на суму понад 67 млн грн.

"1 листопада 2022 року прокурор САП за матеріалами розслідування детективів НАБУ скерував до суду обвинувальний акт у справі стосовно колишніх посадовців "Укртелефільму" та Держкомтелерадіо, а також двох представників комерційних структур, яких обвинувачують у завданні державному підприємству "УСТФ "Укртелефільм" 67,73 млн грн збитків", - йдеться в повідомленні САП на сторінці у фейсбуці у вівторок.

У САП інформують, що у 2017-2018 роках чинний та колишній керівники "Укртелефільму" у змові з колишнім керівником відділу з правових питань держпідприємства, приватними особами та заступником голови Держкомтелерадіо на підставі підроблених документів без дозволу Держкомтелерадіо продали приватній юрособі належні державному підприємству майнові права на більш ніж 60 об'єктів нерухомості у столиці.

"Частину нерухомості спільникам вдалося зареєструвати на підконтрольну юрособу, в подальшому для легалізації злочинно набутого майна вдалося перереєструвати на підконтрольних фізичних та юридичних осіб. Кінцевою метою злочину був продаж нерухомості за ринковими цінами. Внаслідок цих дій "Укртелефільму" завдано майже 67,73 млн грн збитків", - йдеться в повідомленні прокуратури.

На сьогодні обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.