Іран планує відправити до РФ 200 дронів на початку листопада - ГУР МО України

На початку листопада планується відправлення з Ірану до РФ партії понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 і Arash-2, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Відомо, що постачання БПЛА здійснюватиметься Каспійським морем до порту Астрахань. Дрони надходитимуть у розібраному стані. Надалі на території РФ їх зберуть, перефарбують та нанесуть російське маркування, зокрема "Герань-2", - зазначається в повідомленні у телеграм-каналі.

Зазначається, що з 13 вересня, коли окупанти вперше застосували проти України іранські дрони-камікадзе, українські Сили оборони збили понад 300 таких БПЛА.