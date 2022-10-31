Президент Фінляндії обговорив зі Столтенбергом питання ратифікації членства в НАТО
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили у понеділок питання ратифікації членства в альянсі.
"Дискусія була зосереджена на процесі ратифікації членства Фінляндії в НАТО, майбутньої ролі Фінляндії як країни-члена НАТО та важливості продовження перевезень зерна в Чорному морі", - повідомив Нііністьо у твіттері.
Крім того, Нііністьо та Столтенберг обговорили "агресивну війну Росії проти України".
Із 30 країн-членів НАТО членство Фінляндії та Швеції в альянсі поки що не ратифікували Туреччина та Угорщина.
Туреччина заблокувала процес вступу, зажадавши від обох країн оголосити терористичними курдські організації та видати осіб, які обвинувачуються у тероризмі, а також скасувати заборони на постачання зброї Анкарі.